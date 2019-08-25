Україна засудила проведення виборів в Абхазії під контролем Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення під контролем Російської Федерації так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії (Грузія). Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
"Україна не визнає ці фейкові "вибори" та розглядає їх як чергову провокаційну спробу РФ легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованої грузинської території Абхазія", - йдеться в повідомленні.
Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та не визнає так званої незалежності окупованих Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії.
"МЗС України закликає РФ до поваги й неухильного виконання норм і принципів міжнародного права та перегляду рішення щодо визнання "незалежності" так званих Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Естонія, Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія і США закликали Російську Федерацію вивести з Грузії війська.