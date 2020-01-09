В самопровозглашенной Абхазии протестующие штурмовали здание администрации "президента"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В самопровозглашенной Республике Абхазия сторонники оппозиции попытались взять штурмом здание администрации местного “президента”. Таким образом они выражают свое несогласие с результатами президентских “выборов”. пишет УНН со ссылкой на издание “Кавказский узел” и агентство ТАСС.
У здания днем 9 января собрались около 800 человек. Им удалось выломать дверь и выбить окно в администрации. После этого полиция и охрана применили силу, чтобы не дать протестующим пройти в здание.
Так называемые “власти” региона назвали происходящее попыткой переворота и призвали протестующих держаться в “конституционных рамках”. Представители оппозиции, в свою очередь, призвали “президента” Рауля Хаджимбу уйти в отставку, подчеркнув, что ситуация в самопровозглашенной стране “обострилась до критической”.
Митингующие в центре Сухуми, которые ранее выломали двери в здании администрации “президента” Абхазии, требуют, чтобы “глава государства” Рауль Хаджимба покинул свою резиденцию, передает агентство ТАСС.
Митингующие также предлагают организовать коридор для его охраны.
Президентские “выборы” в Абхазии состоялись летом 2019 года. За Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квициния — 46,17%. Оппозиция обжаловала результаты в суде, но в декабре “Верховный суд” отклонил иск.
Как сообщал УНН, Украина осудила проведение выборов в Абхазии под контролем России.