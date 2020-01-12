Глава самопроголошеної Абхазії пішов у відставку під тиском протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Так званий "президент" самопроголошеної республіки Абхазія (Грузія) Рауль Хаджимба пішов у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Поки немає точної інформації, хто буде виконуючим обов'язки "президента" самопроголошеної республіки Абхазії до нових так званих "виборів". За так званої "конституції" очолити територію повинен так званий "прем'єр-міністр" Валерій Бганба.
Заява глави самопроголошеної Абхазії прозвучало на тлі нових акцій протесту в столиці, які пішли за зустріччю Хаджимби з лідерами опозиції за посередництва заступника секретаря Радбезу Росії Рашида Нургалієва.
Увечері в неділю близько тисячі прихильників опозиції зібралися в центрі Сухумі і заявили, що розраховують отримати відповідь Хаджимби. Один з лідерів опозиції Ахра Авідзба заявив присутнім, що "на роздуми президенту давали дві години, які минули близько 18:00". У зв'язку з цим опоненти "глави території" рушили до дачі, де в останні дні перебував Хаджимба.
Нагадаємо, масові акції протесту в самопроголошеній республіці почалися після того, як так званий "парламент" Абхазії погодився з вимогами опозиції скасувати результати "президентських виборів" у вересні, "перемогу" на яких здобув Хаджимба. За цим було захоплення опонентами будівлі "адміністрації президента" в Сухумі, а також рішення касаційної колегії так званого верховного суду Абхазії, анулювати "результати голосування" у вересні.
У неділю так званий "ЦВК" Абхазії призначив нові "вибори президента" на 22 березня.