Глава Совета ЕС предлагает предоставить убежище российским дезертирам, которые не хотят воевать с Украиной

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Во время своей речи Мишель вспомнил о Буче, где российские военные убивали и казнили мирное население во время оккупации, и назвал это “преступлениями против человечества”. Он обратился к русским солдатам и призвал их не подчиняться приказам, “бросить оружие и прекратить воевать”.

Мишель поддержал идею, которую ранее объявили некоторые законодатели ЕС о предоставлении убежища русским дезертирам. Президент Европейского Совета назвал это “ценной идеей, которую следует продолжать”.

Напомним

Президент Еврокомиссии выступила с резким заявлением после зверств, что увидел мир в Буче, когда оттуда ушли российские оккупанты. "Они называют это "освобождением". Я называю это военными преступлениями", - заявила она.