Глава Ради ЄС пропонує надати притулок російським дезертирам, які не хочуть воювати з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Країни-члени Європейського Союзу повинні подумати про те, як надати притулок російським солдатам, які не хочуть брати участь у війні проти України. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, пише УНН, посилаючись на Associated Press.
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Під час своєї промови Мішель згадав про Бучу, де російські військові вбивали та страчували мирне населення під час окупації і назвав це “злочинами проти людства”. Він звернувся до російських солдатів і закликав їх не підкорятися наказам, “кинути зброю і припинити воювати”.
Мішель підтримав ідею, яку раніше оголосили деякі законодавці ЄС, про надання притулку російським дезертирам. Президент Європейської Ради назвав це “цінною ідеєю, яку слід продовжувати”.
Нагадаємо
Президентка Єврокомісії виступила з різкою заявою після звірств, що побачив світ у Бучі, коли звідти пішли російські окупанти. “Вони називають це "звільненням". Я називаю це воєнними злочинами”, - заявила вона.