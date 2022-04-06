"Вони називають це "звільненням". Я називаю це воєнними злочинами": голова Єврокомісії пообіцяла владі рф відповідальність після звірств у Бучі

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"Усі ми бачили переслідуючі образи з Бучі. Це те, що відбувається, коли солдати путіна окупують українську територію. Вони називають це звільненням. Я називаю це воєнними злочинами. Відповідати за них доведеться російській владі", - вказала Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

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Зі слів голови Єврокомісії, "ніхто не може залишатися нейтральним, стикаючись із такою неприхованою агресією проти мирних жителів".

"Це не обмежується війною путіна. Це також визначатиме те, як ми будемо ставитися до таких порушень міжнародного права у світі в майбутньому. Це було нашим посланням Китаю на нашому саміті минулої п'ятниці", - додала вона.

Раніше

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази воєнних злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у цивільному одязі, декого - зі зв'язаними за спиною руками, після відходу російських загарбників.