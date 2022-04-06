"Они называют это "освобождением". Я называю это военными преступлениями": глава Еврокомиссии пообещала властям рф ответственность после зверств в Буче

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"Все мы видели преследующие образы из Бучи. Это то, что происходит, когда солдаты путина оккупируют украинскую территорию. Они называют это освобождением. Я называю это военными преступлениями. Отвечать за них придется российским властям", - указала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Детали

По словам главы Еврокомиссии, "никто не может оставаться нейтральным, сталкиваясь с такой нескрываемой агрессией против мирных жителей".

"Это не ограничивается войной путина. Это также будет определять то, как мы будем относиться к таким нарушениям международного права в мире в будущем. Это было нашим посланием Китаю на нашем саммите в прошлую пятницу", - добавила она.

Ранее

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после ухода российских захватчиков.