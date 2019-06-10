Глава ПЦУ Епифаний прибыл в Стамбул на праздник к патриарху Варфоломею
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 10 июня прибыл в Стамбул (Константинополь) для того, чтобы поздравить Вселенского патриарха Варфоломея с днем ангела, который тот отмечает 11 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ПЦУ.
Митрополита сопровождает архиепископ Черниговский Евстратий и делегация.
В храме монастыря "Живоносный источник" состоялась вечерня, во время которой молились Вселенский патриарх Варфоломей, Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, иерархи поместных церквей.
После вечерни Митрополит Епифаний произнес короткое приветственное слово к Вселенскому патриарху, а также поздравил Блаженнейшего митрополита Иеронима и подарил ему памятную панагию в честь своей интронизации.
После богослужения митрополит Епифаний отслужил литию у гробницы усопших патриархов, находящихся в монастыре.
Напомним, Епифаний признал недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП.