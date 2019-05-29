Епіфаній визнав нечинними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Глава ПЦУ, митрополит Епіфаній видав указ, яким визнав нечинними будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП, передає УНН із посиланням на текст указу.
"...будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП, яке припинило свою діяльність, видані після 30 січня 2019 р., є не дійсними, і не підлягають виконанню в Українській Православній Церкві (Православній Церкві України)", - йдеться в указі.
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Нагадаємо, Філарет заперечує припинення діяльності Київського патріархату.
У свою чергу предстоятель ПЦУ зазначив, що всі намагалися пояснити, що зараз фактично вже немає УПЦ КП, а Київський патріархат ліг в основу єдиної ПЦУ.