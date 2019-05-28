Філарет заборонив священнослужіння настоятелю храму, який перейшов до ПЦУ

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Святіший Патріарх Філарет видав указ про заборону у священнослужінні протоієрею Олександру Трофимлюку. Відповідний указ розміщено на сайті Української православної церкви Київського Патріархату, передає УНН.

"За порушення присяги священика, зокрема: "…буду здійснювати служіння згідно… вказівками духовного керівництва … У справі мого служіння мати на думці не особисту користь, але справу Божу, благо своєї Української Православної Церкви Київського Патріархату", протоієрей Олександр Трофимлюк забороняється у священнослужінні", - йдеться в указі.

Зазначимо, що Протоієрей Олександр Трофимлюк є ректором Київської православної богословської академії. Також він є настоятелем Свято-Покровського собору Солом'янського району Києва.

Додамо, що релігійна організація "Десять Тез" у Facebook повідомила, що парафія собору, настосятелем якої є протоієрей Олександр Трофимлюк, перейшла до ПЦУ.

Нагадаємо, почесний патріарх Філарет заявив, що не підтримує все, що знаходиться в Томосі.

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