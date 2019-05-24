Філарет виступив проти того, що закладено в Томосі

"Що цікаво, що на нашого предстоятеля, Митрополита Епіфанія, впливають ті сили, які влились, антиукраїнські – московські. Я виступаю проти цього, я виступаю за єдину українську православну церкву, яка отримала Томос, але всередині України ми зберігаємо Київський патріархат, бо КП - гарантія незалежності української церкви і від Москви, і від Константинополя. Ми шануємо Вселенського патріарха, я більш ніж будь-хто розумію його страждання, і тому підтримую його, але не підтримую все, що знаходиться в Томосі", - сказав Філарет.

Зокрема, з його слів, він не підтримує положення про те, що українська церква має керувати тільки православними українцями, які знаходяться на території України.

"Ми приймали Томос, як Томос про автокефалію. Зараз відбувається вплив на нашого предстоятеля промосковських сил. Вони увійшли, їхнє завдання – зруйнувати Київський патріархат", - зазначив патріарх.

Він також додав, що буде виконувати рішення Синоду, якщо вони не протиречать канонам і інтересам Української церкви.

"А якщо вони будуть наносити шкоду українській церкві – виконувати не буду", - підкреслив він.

Як повідомляв УНН, раніше Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що не мав жодних домовленостей з почесним патріархом Філаретом щодо розподілу керування церквою.