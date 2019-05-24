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Епіфаній заявив, що нічого не обіцяв Філарету

Епіфаній заявив, що нічого не обіцяв Філарету

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що не мав жодних домовленостей з почесним патріархом Філаретом щодо розподілу керування церквою. Про це він сказав після завершення засідання священного Синоду, передає кореспондент УНН.

“Я особисто не обіцяв жодному з ієрархів”, — зазначив священнослужитель, коментуючи слова Філарета щодо домовленості про керування церквою.

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"Давайте подумаємо логічно, як я міг одноосібно обіцяти, що після об’єднавчого собору буде відновлений Київський патріархат? І ніхто не міг обіцяти нікому вже стару структуру. Якщо така була мова, недоцільно взагалі було проводити об’єднавчий собор і об’єднувати українське православ’я, бо зараз інші можуть об’явити — ми зараз відновимо інші структури, які об’єднались і створили єдину Помісну православну церкву", — додав митрополит.

Нагадаємо, раніше Філарет розповів, що була домовленість не тільки з митрополитом Епіфанієм і Президентом, а й з усіма архіреями на Архієрейському соборі, що після отримання Томосу патріарх Філарет буде керувати церквою всередині України, а зовні її буде представляти митрополит Епіфаній. 

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