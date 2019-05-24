Епіфаній: двовладдя у церкві немає

"Загалом двовладдя як такого немає, є предстоятель, який звершує керування ПЦУ. Однак оскільки було домовлено ще перед Об’єднавчим собором, що ті єпархії та парафії, які знаходилися в того чи іншого архієрея, будуть і надалі підпорядковуватися йому“,- зазначив Епіфаній.

За його словами, з патріархом Філаретом було обумовлено, що єпархія міста Києва і ті парафії, які були у її складі і підпорядковувалися Філарету до 15 грудня, залишаться у його складі.

“Це було моє особисте рішення і бажання на попередньому Священному Синоді, бо дехто озвучує, що ми хотіли на попередньому Синоді обмежити певною мірою Філарета, відправивши його на спокій. Я відстоював його позицію, що саме він повинен керувати парафіями в складі Київської єпархії”, — сказав Епіфаній.

Він додав, що наразі робиться все, щоб патріарх Філарет, який доклав дуже багато зусиль до розбудови помісної УПЦ, почував себе не тільки духовно комфортно, але й матеріально комфортно.

Нагадаємо, Епіфаній заявив, що ультиматуми Філарета принижують його як предстоятеля.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 24 травня, в Будинку митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбулося засідання Священного Синоду Української Православної Церкви.