Епіфаній заявив, що ультиматуми Філарета принижують його як предстоятеля

“Загалом я не ігнорував його (патріарха Філарета — ред.) думку, я часто з ним спілкувався та спілкуюсь... - я готовий прислухатись до його порад. Але потрібно зрозуміти формат спілкування. Потрібно зрозуміти відмінність між порадами та ультиматумами”, — розповів він.

Епіфаній додав, що у Філарета досить великий досвід керівництва церквою — понад півстоліття.“Але я не готовий виконувати певні ультиматуми, бо я законно обраний на Об’єднавчому соборі предстоятель”, — сказав Епіфаній й додав, що одноосібно не має права змінювати те, що було прийнято колегіально собором.

“Тому я прислухався, я спілкувався, але весь цей час певною мірою було навіть деяке приниження мене як предстоятеля церкви через тиск та вимоги, несумісні зі статутом і Томосом”, — сказав предстоятель ПЦУ.

Водночас він зазначив, що й надалі робитиме усе залежне від нього заради миру та єдності.

Як повідомляв УНН, питання створення Київського патріархату руйнує єдність Української православної церкви.



Нагадаємо, патріарх Філарет висловився, що предстоятель ПЦУ Епіфаній “угодний” Москві.



