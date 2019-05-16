Епифаний заявил, что ультиматумы Филарета унижают его как предстоятеля

"В целом я не игнорировал его (патриарха Филарета - ред.) мнение, я часто с ним общался и общаюсь ... - я готов прислушиваться к его советам. Но нужно понять формат общения. Нужно понять различие между советами и ультиматумами", - рассказал он.

Епифаний добавил, что у Филарета достаточно большой опыт руководства церковью - более полувека. "Но я не готов выполнять определенные ультиматумы, я законно избранный на Объединительном соборе предстоятель", - сказал Епифаний и добавил, что единолично не имеет права менять то, что было принято коллегиально собором.

"Поэтому я прислушался, я общался, но все это время в определенной степени было даже некоторое унижение меня как предстоятеля церкви из-за давления и требования, несовместимые с уставом и Томосом", - сказал предстоятель ПЦУ.

В то же время он отметил, что и в дальнейшем будет делать все зависящее от него ради мира и единства.

Как сообщал УНН, вопрос создания Киевского патриархата разрушает единство Украинской православной церкви.



Напомним, патриарх Филарет высказался, что предстоятель ПЦУ Епифаний "угодный" Москве.



