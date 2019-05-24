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Епифаний: двоевластия в церкви нет

Епифаний: двоевластия в церкви нет

Киев  •  УНН

 • 10066 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний отметил, что двоевластия, как такового, в церкви нет, есть предстоятель, который осуществляет управление ПЦУ. Об этом он заявил после заседания Священного Синода Православной Церкви Украины, передает корреспондент УНН.

"В целом, двоевластия как такового нет, есть предстоятель, который совершает управления ПЦУ. Однако поскольку было договорено еще перед Объединяющим собором, что те епархии и приходы, которые находились у того или иного архиерея, будут и впредь подчиняться ему", - отметил Епифаний.

По его словам, с патриархом Филаретом было оговорено, что епархия города Киева и те приходы, которые были в ее составе и подчинялись Филарету до 15 декабря, останутся в его составе.

"Это было мое личное решение и желание на предыдущем Священном Синоде, ибо одни озвучивают, что мы хотели на предыдущем Синоде ограничить в определенной степени Филарета, отправив его на покой. Я отстаивал его позицию, что именно он должен управлять приходами в составе Киевской епархии", - сказал Епифаний.

Он добавил, что сейчас делается все, чтобы патриарх Филарет, который приложил очень много усилий к развитию поместной УПЦ, чувствовал себя не только духовно комфортно, но и материально комфортно.

Напомним, Епифаний заявил, что ультиматумы Филарета унижают его как предстоятеля.

Как сообщал УНН, сегодня, 24 мая, в Доме митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

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