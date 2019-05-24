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Епифаний заявил, что ничего не обещал Филарету

Епифаний заявил, что ничего не обещал Филарету

Киев  •  УНН

 • 13025 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что не имел никаких договоренностей с почетным патриархом Филаретом по распределению управления церковью. Об этом он сказал после завершения заседания Священного Синода, передает корреспондент УНН.

"Я лично не обещал ни одному из иерархов", - отметил священнослужитель, комментируя слова Филарета по договоренности об управлении церковью.

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"Давайте подумаем логически, как я мог единолично обещать, что после объединительного собора будет восстановлен Киевский патриархат? И никто не мог обещать никому уже старую структуру. Если такая была речь, нецелесообразно вообще было проводить объединительный собор и объединять украинское православие, потому что сейчас другие могут объявить - мы сейчас восстановим другие структуры, которые объединились и создали единую поместную православную церковь", - добавил митрополит.

Напомним, ранее Филарет рассказал, что была договоренность не только с митрополитом Епифанием и Президентом, но и со всеми архирея на Архиерейском соборе, после получения Томоса патриарх Филарет будет руководить церковью внутри Украины, а снаружи ее будет представлять митрополит Епифаний.

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