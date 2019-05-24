Филарет выступит против того, что написано в Томосе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Почетный патриарх Филарет заявил, что не поддерживает все, что находится в Томосе. Об этом он сказал после завершения заседания Священного Синода, передает корреспондент УНН.
"Что интересно, что на нашего предстоятеля, митрополита Епифания, влияют те силы, которые влились, антиукраинские - московские. Я выступаю против этого, я выступаю за единую Украинскую православную церковь, которая получила Томос, но внутри Украины мы сохраняем Киевский патриархат, потому КП - гарантия независимости украинской церкви и от Москвы, и от Константинополя. Мы уважаем Вселенского патриарха, я более чем кто-либо понимаю его страдания, и поэтому поддерживаю его, но не поддерживаю все, что находится в Томосе", - сказал Филарет.
В частности, по его словам, он не поддерживает положение о том, что украинская церковь должна руководить только православными украинцами, которые находятся на территории Украины.
"Мы принимали Томос, как Томос об автокефалии. Сейчас происходит воздействие на нашего предстоятеля промосковских сил. Они вошли, их задача - разрушить Киевский патриархат", - отметил патриарх.
Он также добавил, что будет выполнять решение Синода, если они не противоречат канонам и интересам Украинской церкви.
"А если они будут наносить ущерб украинской церкви - выполнять не буду", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, ранее Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что не имел никаких договоренностей с почетным патриархом Филаретом по распределению управления церковью.