Глава ПЦУ Епіфаній прибув до Стамбулу на свято до патріарха Варфоломія
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 10 червня прибув до Стамбулу (Константинополя) для того, щоби привітати Вселенського патріарха Варфоломія з днем ангела, який той відзначає 11 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ПЦУ.
Митрополита супроводжує архієпископ Чернігівський Євстратій та делегація.
У храмі монастиря "Живоносне джерело" відбулася вечірня, під час якої молилися Вселенський Патріарх Варфоломій, Архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, ієрархи помісних церков.
Після вечірні Митрополит Епіфаній виголосив коротке вітальне слово до Вселенського Патріарха, а також привітав Блаженнійшого Митрополита Ієроніма і подарував йому пам‘ятну панагію на честь своєї інтронізації.
Після богослужіння Блаженнійший Митрополит Епіфаній відслужив літію біля гробниць спочилих патріархів, що знаходяться в монастирі.
Нагадаємо, Епіфаній визнав нечинними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП.