Глава ПЦУ Епіфаній прибув до Стамбулу на свято до патріарха Варфоломія

КИЇВ. 10 червня. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 10 червня прибув до Стамбулу (Константинополя) для того, щоби привітати Вселенського патріарха Варфоломія з днем ангела, який той відзначає 11 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ПЦУ.