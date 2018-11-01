Глава подразделения крупнейшей китайской нефтегазовой компании покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральный директор CNPC Bohai Drilling Engineering Company Limited Чжоу Цзунцян покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на китайское деловое издание Caixin.
По данным источников газеты в компании, топ-менеджер покончил жизнь самоубийством 30 октября. Как говорится в корпоративном некрологе, Чжоу Цзунцян “покончил с собой из-за нагрузки на работе и семейных проблем”.
Как сообщает Caixin, менеджер также являлся заместителем секретаря партийного комитета компании. Других подробностей об обстоятельствах его смерти не приводится.
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (официальное английское наименование China National Petroleum Corporation, CNPC) — крупнейшая китайская нефтегазовая компания, штаб-квартира которой находится в Пекине. В рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500 основанная 17 сентября 1988 года CNPC в прошлом году заняла четвертое место. Компания участвует в различных нефтегазовых проектах в более чем 30 странах мира: ежегодно она добывает около 103 млн т нефти и 103 млрд куб. м газа.
Как ранее информировал УНН, венесуэльский оппозиционный политик Фернандо Альбан Салазар, подозреваемый в неудачном покушении на президента Николаса Мадуро, совершил самоубийство после того, как его доставили в штаб-квартиру Боливарианской службы национальной разведки. Информацию об этом подтвердил генеральный прокурор республики Тарек Уильям Сааб.