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Глава підрозділу найбільшої китайської нафтогазової компанії наклав на себе руки

Київ • УНН

 • 15694 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральний директор CNPC Bohai Drilling Engineering Company Limited Чжоу Цзунцян покінчив життя самогубством. Про це повідомляє УНН із посиланням на китайське ділове видання Caixin.

За даними джерел видання в компанії, топ-менеджер покінчив життя самогубством 30 жовтня. Як зазначається в корпоративному некролозі, Чжоу Цзунцян “наклав на себе руки через навантаження на роботі та сімейні проблем”.

Як повідомляє Caixin, менеджер також був заступником секретаря партійного комітету компанії. Інших подробиць про обставини його смерті не наводиться.

Китайська національна нафтогазова корпорація (офіційне англійське найменування China National Petroleum Corporation, CNPC) — найбільша китайська нафтогазова компанія, штаб-квартира якої розміщена в Пекіні. У рейтингу найбільших компаній світу Fortune Global 500 заснована 17 вересня 1988 року CNPC у минулому році зайняла четверту сходинку. Компанія бере участь у різних нафтогазових проектах у більш ніж 30 країнах світу: щорічно вона видобуває близько 103 млн т нафти і 103 млрд куб. м газу.

Як раніше інформував УНН, венесуельський опозиційний політик Фернандо Альбан Салазар, підозрюваний у невдалому замаху на президента Ніколаса Мадуро, здійснив самогубство після того, як його доставили у штаб-квартиру Боліваріанської служби національної розвідки. Інформацію про це підтвердив генеральний прокурор республіки Тарек Вільям Сааб.

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