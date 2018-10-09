У Венесуелі підозрюваний у замаху на Мадуро наклав на себе руки

“Ми дізналися кілька хвилин тому про самогубство радника столичного району Каракаса Фернандо Альберто Альбана Салазара”, — заявив Сааб по телефону державному телеканалу.

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За словами генпрокурора, опозиціонер попросив відпустити його в ванну кімнату, і, прийшовши туди, наклав на себе руки. “Генпрокуратура призначила двох національних прокурорів для проведення вичерпного розслідування, щоб визначити причини того, що сталося”, — додав Сааб.

За даними телеканалу, опозиціонера заарештували у п’ятницю в Каракасі, і в понеділок він повинен був постати на судовому засіданні.

Як раніше інформував УНН, замах на Мадуро з використанням декількох безпілотників зі вибухівкою було скоєно в момент, коли глава держави виступав в Каракасі на церемонії на честь 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. Безпілотники були знешкоджені. Семеро співробітників силових структур отримали поранення, Мадуро і члени вищого керівництва країни не постраждали.

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Президент Венесуели в суботньому зверненні до нації заявив, що кілька учасників замаху вже затримані, і звинуватив у причетності до події “венесуельських ультраправих разом із колумбійськими ультраправими” і президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса. Крім того, Мадуро припустив, що частина з тих, хто планував убити його, проживають в США.

Кількість причетних до невдалого замаху, за даними прокуратури Венесуели, становить вже кілька десятків людей. Серед них, окрім Борхеса, виявився ще один депутат Національної асамблеї (однопалатного парламенту) від опозиції Хуана Рекесенс. Він знаходиться під вартою, йому були пред’явлені звинувачення в скоєнні тяжких злочинів.

Para los que querían ver el Dron pic.twitter.com/JKcRysXEUX