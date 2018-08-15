Мадуро попросив провести відкрите розслідування у справі про замах на нього
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив, щоб розслідування замаху на нього і судовий процес велися відкрито. Про це він заявив у вівторок на зустрічі з молодими членами Єдиної соціалістичної партії країни, повідомила радіостанція Union Radio, інформує УНН.
“(Необхідний) публічний, відкритий та прозорий судовий процес, щоб створити національну свідомість”, — сказав глава держави.
Раніше у вівторок генеральний прокурор Боліваріанської Республіки Тарек Вільям Сааб розповів, що число причетних до замаху на Мадуро досягло 34 осіб. З них 14, включаючи депутата Національної асамблеї від опозиції Хуана Рекесенса, постали перед судом, їм були пред’явлені звинувачення в скоєнні тяжких злочинів. Ще один підозрюваний парламентарій, Хуліо Борхес, в даний час знаходиться за кордоном.
Як повідомляв УНН, президент Венесуели заявив, що екс-глава Колумбії наказав здійснити замах на нього.