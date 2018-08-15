Мадуро попросил провести открытое расследование по делу о покушении на него
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил, чтобы расследование покушения на него и судебный процесс велись открыто. Об этом он заявил во вторник на встрече с молодыми членами Единой социалистической партии страны, сообщила радиостанция Union Radio, информирует УНН.
“(Необходим) публичный, открытый и прозрачный судебный процесс, чтобы создать национальную сознательность”, — сказал глава государства.
Ранее во вторник генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб рассказал, что число причастных к покушению на Мадуро достигло 34 человек. Из них 14, включая депутата Национальной ассамблеи от оппозиции Хуана Рекесенса, предстали перед судом, им были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Еще один подозреваемый парламентарий, Хулио Борхес, в настоящее время находится за рубежом.
Как сообщал УНН, президент Венесуэлы заявил, что экс-глава Колумбии приказал совершить покушение на него.