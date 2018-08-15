Мадуро попросил провести открытое расследование по делу о покушении на него

“(Необходим) публичный, открытый и прозрачный судебный процесс, чтобы создать национальную сознательность”, — сказал глава государства.

Ранее во вторник генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб рассказал, что число причастных к покушению на Мадуро достигло 34 человек. Из них 14, включая депутата Национальной ассамблеи от оппозиции Хуана Рекесенса, предстали перед судом, им были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Еще один подозреваемый парламентарий, Хулио Борхес, в настоящее время находится за рубежом.

Как сообщал УНН, президент Венесуэлы заявил, что экс-глава Колумбии приказал совершить покушение на него.