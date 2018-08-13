Католицька церква стурбована діями влади Венесуели після замаху на Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Венесуела переживає дуже непросту ситуацію і ризикує зіткнутися з розкручуванням спіралі насильства після невдалого замаху на президента Ніколаса Мадуро 4 серпня. Таку думку висловили в оприлюдненій у понеділок заяві члени конференції католицьких єпископів південноамериканської країни, інформує УНН.
“На жаль, в даний час в країні ті, хто відчувають себе наділеними владою, використовують єдину зброю тих, хто не має рації: насильство з метою придушення, — йдеться в документі. — Для цього вони порушують закони, закріплені в Конституції країни, і права людини ”. Єпископи вважають, що в даний час в країні спостерігається “необґрунтоване переслідування, засудження і придушення”, в той час як “безліч громадян потребують продовольства, ліків, електропостачання, громадського транспорту, гідних зарплат і стримування інфляції”, проте “нічого з цього не відбувається”. Члени конференції закликали органи державної безпеки Венесуели “змінити свою поведінку”.
До теперішнього часу число підозрюваних у справі про замах перевищило 20 осіб, з них 10 вже затримані, в тому числі депутат Національної асамблеї від опозиції Хуан Рекесенс. Хуліо Борхес, ще один підозрюваний член парламенту, знаходиться в Колумбії.
Як повідомляв УНН, президент Венесуели заявив, що екс-глава Колумбії наказав здійснити замах на нього.