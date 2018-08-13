Католическая церковь обеспокоена действиями властей Венесуэлы после покушения на Мадуро

“К сожалению, в настоящее время в стране те, кто чувствуют себя наделенными властью, используют единственное оружие тех, кто не прав: насилие с целью подавления, — говорится в документе. — Для этого они нарушают законы, закрепленные в Конституции страны, и права человека”. Епископы полагают, что в настоящее время в стране наблюдается “необоснованное преследование, осуждение и подавление”, в то время как “великое множество граждан нуждаются в продовольствии, лекарствах, электроснабжении, общественном транспорте, достойных зарплатах и сдерживании инфляции”, однако “ничего из этого не происходит”. Члены конференции призвали органы государственной безопасности Венесуэлы “изменить свое поведение”.

К настоящему времени число подозреваемых по делу о покушении превысило 20 человек, из них 10 уже задержаны, в том числе депутат Национальной ассамблеи от оппозиции Хуан Рекесенс. Хулио Борхес, еще один подозреваемый член парламента, находится в Колумбии.

Как сообщал УНН, президент Венесуэлы заявил , что экс-глава Колумбии приказал совершить покушение на него.