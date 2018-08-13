Католическая церковь обеспокоена действиями властей Венесуэлы после покушения на Мадуро

$41.180.14
46.610.42
ukru
Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства
Эксклюзив
11:15 • 318 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 10485 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 20719 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 47649 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 47259 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 30569 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 58332 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105050 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 160088 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 145355 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 42176 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 35345 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 38533 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 35501 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 12052 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 35629 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 47590 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 47200 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 160052 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 145336 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 12138 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 18386 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 20220 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22319 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25067 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Католическая церковь обеспокоена действиями властей Венесуэлы после покушения на Мадуро

Киев • УНН

 • 9438 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Венесуэла переживает очень непростую ситуацию и рискует столкнуться с раскручиванием спирали насилия после неудавшегося покушения на президента Николаса Мадуро 4 августа. Такое мнение высказали в обнародованном в понедельник заявлении члены конференции католических епископов южноамериканской страны, передает УНН.

Католическая церковь обеспокоена действиями властей Венесуэлы после покушения на Мадуро

“К сожалению, в настоящее время в стране те, кто чувствуют себя наделенными властью, используют единственное оружие тех, кто не прав: насилие с целью подавления, — говорится в документе. — Для этого они нарушают законы, закрепленные в Конституции страны, и права человека”. Епископы полагают, что в настоящее время в стране наблюдается “необоснованное преследование, осуждение и подавление”, в то время как “великое множество граждан нуждаются в продовольствии, лекарствах, электроснабжении, общественном транспорте, достойных зарплатах и сдерживании инфляции”, однако “ничего из этого не происходит”. Члены конференции призвали органы государственной безопасности Венесуэлы “изменить свое поведение”.

К настоящему времени число подозреваемых по делу о покушении превысило 20 человек, из них 10 уже задержаны, в том числе депутат Национальной ассамблеи от оппозиции Хуан Рекесенс. Хулио Борхес, еще один подозреваемый член парламента, находится в Колумбии.

Как сообщал УНН, президент Венесуэлы заявил , что экс-глава Колумбии приказал совершить покушение на него.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,569.12