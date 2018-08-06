Замах на Мадуро може стати приводом для посилення тиску на незгодних

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Спроба замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро може стати для влади приводом посилити тиск на політичних супротивників. Така думка міститься в оприлюдненій в неділю заяві опозиційного руху "Широкий фронт вільна Венесуела", передає УНН

“Ми попереджаємо про спробу уряду використовувати те, що трапилося, аби відвернути увагу громадськості в країні і за кордоном від соціальної та економічної кризи, піддати кримінальному переслідуванню тих, хто законним і демократичним шляхом заперечує йому, посилити репресії і систематичне порушення принципів правової держави і захищати себе замість того, щоб захищати народ від голоду”, — йдеться в заяві.

На думку опозиції, також необхідно розібратися, що трапилося в Каракасі. “Ще потрібно з’ясувати, чи дійсно це був замах, випадковість або ще якась із версій, які обговорюють у соціальних мережах”, — вважають автори заяви.

Нагадаємо, замах на Мадуро з використанням декількох безпілотників зі вибухівкою було скоєно в момент, коли глава держави виступав в Каракасі на церемонії на честь 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. Безпілотники були знешкоджені. Семеро співробітників силових структур отримали поранення, Мадуро і члени вищого керівництва країни не постраждали.

Президент Венесуели в суботньому зверненні до нації заявив, що кілька учасників замаху вже затримані, і звинуватив у причетності до події “венесуельських ультраправих разом із колумбійськими ультраправими” і президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса. Крім того, Мадуро припустив, що частина з тих, хто планував убити його, проживають в США.

Para los que querían ver el Dron pic.twitter.com/JKcRysXEUX

— Julio César Rivas (@JULIOCESARRIVAS) 5 серпня 2018 р.

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