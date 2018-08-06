Покушение на Мадуро может стать поводом для усиления давления на несогласных

“Мы предупреждаем о попытке правительства использовать случившееся, чтобы отвлечь внимание общественности в стране и за рубежом от социального и экономического кризиса, подвергнуть уголовному преследованию тех, кто законным и демократическим путем возражает ему, усилить репрессии и систематическое нарушение [принципов] правового государства и защищать себя вместо того, чтобы защищать народ от голода”, — говорится в заявлении.

По мнению оппозиции, также необходимо разобраться, что случилось в Каракасе. “Еще нужно выяснить, действительно ли это было покушение, случайность или еще какая-то из версий, которые обсуждают в социальных сетях”, — считают авторы заявления.

Напомним, покушение на Мадуро с использованием нескольких беспилотников со взрывчаткой было совершено в момент, когда глава государства выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Беспилотники были обезврежены. Семеро сотрудников силовых структур получили ранения, Мадуро и члены высшего руководства страны не пострадали.

Президент Венесуэлы в субботнем обращении к нации заявил, что несколько участников покушения уже задержаны, и обвинил в причастности к событию “венесуэльских правых вместе с колумбийскими ультраправыми” и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, Мадуро предположил, что часть из тех, кто планировал убить его, проживающих в США.

Para los que querían ver el Dron pic.twitter.com/JKcRysXEUX