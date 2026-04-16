Глава Пентагона угрожает Ирану бомбардировкой в случае отказа от мира

Глава Пентагона США Пит Хегсет заявил о готовности возобновить боевые действия на Ближнем Востоке, если Иран не согласится на мирное соглашение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам Хегсета, Иран "может выбрать успешное будущее". Он выразил надежду, что Тегеран "сделает это ради народа Ирана".

Но если Иран выберет неправильный путь, тогда его ждет блокада и бомбардировка инфраструктуры, электроэнергетики и энергетических объектов - говорится в заявлении Хегсета.

По данным расследования, в конце 2024 года Иран тайно купил китайский шпионский спутник, чтобы следить и атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке.

Представитель министерства иностранных дел Китая Лин Цзянь назвал сообщения о продаже спутника Ирану "вымышленными".

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении военной операции против Ирана.