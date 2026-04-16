Глава Пентагона угрожает Ирану бомбардировкой в случае отказа от мира

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Пит Хегсет заявил о готовности США уничтожить инфраструктуру Ирана при отсутствии соглашения. Ранее Трамп объявил о завершении военной операции в регионе.

Глава Пентагона США Пит Хегсет заявил о готовности возобновить боевые действия на Ближнем Востоке, если Иран не согласится на мирное соглашение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам Хегсета, Иран "может выбрать успешное будущее". Он выразил надежду, что Тегеран "сделает это ради народа Ирана".

Но если Иран выберет неправильный путь, тогда его ждет блокада и бомбардировка инфраструктуры, электроэнергетики и энергетических объектов

- говорится в заявлении Хегсета.

Дополнительно

По данным расследования, в конце 2024 года Иран тайно купил китайский шпионский спутник, чтобы следить и атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке.

Представитель министерства иностранных дел Китая Лин Цзянь назвал сообщения о продаже спутника Ирану "вымышленными".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении военной операции против Ирана.

Евгений Устименко

