Глава Пентагона подписал новую секретную стратегию противодействия БПЛА
Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин подписал засекреченную стратегию противодействия беспилотным системам. Документ предусматривает улучшение выявления угроз и внедрение новых решений в сотрудничестве с союзниками.
Глава Пентагона Ллойд Остин подписал новую засекреченную стратегию противодействия влиянию беспилотных систем, сообщили в Министерстве обороны США, передает УНН.
Детали
Как отметили в Пентагоне, беспилотники растут в своих возможностях и представляют все большую угрозу для США и их союзников.
Благодаря растущим коммерческим инновациям и совершенствованию искусственного интеллекта, автономности и сетевых технологий, беспилотные системы коренным образом меняют способы достижения своих целей вооруженными силами всех размеров, потенциалов и возможностей, а также негосударственными субъектами
Отмечается, что новая стратегия засекречена. Впрочем сообщается, что она предполагает лучшее понимание угроз, которые составляют беспилотные системы, и улучшение способности американских вооруженных сил выявлять, отслеживать и характеризовать эти угрозы.
Другой аспект стратегии заключается в том, чтобы интегрировать усилия и знания по противодействию беспилотным системам в существующую военную доктрину, организацию, подготовку, материальную базу, руководство, личный состав, средства и политику США.
С помощью этой стратегии министерство также обязуется быстрее и в больших масштабах внедрять адаптированные решения по противодействию БПЛА, в том числе за счет более тесного сотрудничества с партнерами и союзниками США.
Напомним
Пентагон отправляет Украине дополнительныхи $725 миллионов в виде военной помощи, включающей три типа систем дистанционного минирования, среди которых есть и противопехотные мины.