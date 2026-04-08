Глава Пентагона Хегсет объявил о победе США, но признал сохранение потенциала Ирана

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты считают войну с Ираном завершенной в свою пользу, однако признал, что Тегеран сохраняет часть возможностей для атак. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По словам главы Пентагона, операция "Эпическая ярость" стала решающей и существенно ослабила военный потенциал Ирана.

Операция "Эпическая ярость" стала исторической и убедительной победой на поле боя. По любым оценкам, она уничтожила значительную часть военных возможностей Ирана и сделала их небоеспособными на годы вперед - заявил он.

В то же время американская разведка оценивает, что Иран сохранил часть пусковых установок и значительный арсенал дронов.

Хегсет признал наличие остаточных возможностей, однако подчеркнул, что они ограничены.

То, что у них осталось и спрятано в бункерах, - это все, что у них есть. Они все еще могут стрелять, мы это знаем, но их система управления настолько разрушена, что они не способны координировать действия. Возможны лишь одиночные удары, и это было бы очень неразумно - добавил он.

