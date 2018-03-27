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Глава Одесской ОГА Максим Степанов призвал Кабмин выделить средства на ремонт аварийных дамб и шлюзов на Дунае

Глава Одесской ОГА Максим Степанов призвал Кабмин выделить средства на ремонт аварийных дамб и шлюзов на Дунае

Киев  •  УНН

 • 10426 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Губернатор Одесской области Максим Степанов намерен обратиться к правительству за финансированием аварийных дамб и шлюзов на Дунае. Об этом Степанов рассказал в Вилково, где провел выездное заседание по противодействию возможному паводку, передает УНН.

“Я считаю, что надо прекращать нашу национальную забаву — спасать. Лучше один раз сделать предупредительные меры, отремонтировать эти сооружения. Ведь мы говорим о десятках тысяч людей, которые здесь живут. Этим сооружениям по 70 лет. Если их прорвет, убытки от такой катастрофы могут составлять миллиарды гривен”, — подчеркнул Степанов.

Протяженность дамб вдоль реки Дунай составляет около 200 километров. Сейчас аварийными являются 10 участков дамб и пять шлюзов. Под угрозой подтопления более 100 тысяч жителей Ренийского, Килийского и Измальского районов.

“Эти работы могут финансироваться только из государственного бюджета. Из резервного фонда Кабинета министров или из Министерства экологии. На следующей неделе мы проведем заседание комиссии ТЕБ и ЧС и подадим соответствующие документы”, — заявил Степанов в ходе выездного совещание в Вилково.

На потенциально опасной к затоплению территории проходит труба, которая доставляет газ в Болгарию, а также стоят опоры линий электропередач. Всего на проведение работ необходимо 117 миллионов гривен.

“Этим сооружениям по 70 лет. Если их прорвет, убытки от такой катастрофы могут составлять миллиарды гривен”, — подчеркнул Степанов.

Отметим, протяженность дамб вдоль реки Дунай составляет около 200 километров. Сейчас аварийными являются 10 участков дамб и пять шлюзов.

Уже сейчас уровень воды в районе города Вилково достиг отметки в 157 см, что превышает первый пороговый уровень (155 см). При таком уровне воды происходит подтопление низменных частей города.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГосЧС уже готовы к эвакуации местных жителей, а полиция усилила патрулирование города.

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