Глава Одеської ОДА Максим Степанов закликав Кабмін виділити кошти на ремонт аварійних дамб і шлюзів на Дунаї
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Губернатор Одеської області Максим Степанов має намір звернутися до уряду за фінансуванням аварійних дамб і шлюзів на Дунаї. Про це Степанов розповів у Вилковому, де провів виїзне засідання з протидії можливого паводку, передає УНН.
“Я вважаю, що треба припиняти нашу національну забаву — рятувати. Краще один раз зробити попереджувальні заходи, відремонтувати ці споруди. Адже ми говоримо про десятки тисяч людей, які тут живуть. Цим спорудам по 70 років. Якщо їх прорве, збитки від такої катастрофи можуть становити мільярди гривень”, — підкреслив Степанов.
Протяжність дамб уздовж річки Дунай становить близько 200 кілометрів. Зараз аварійними є 10 ділянок дамб і п’ять шлюзів. Під загрозою підтоплення понад 100 тисяч жителів Ренійського, Кілійського і Ізмальского районів.
“Ці роботи можуть фінансуватися тільки з державного бюджету. З резервного фонду Кабінету міністрів або з Міністерства екології. Наступного тижня ми проведемо засідання комісії ТЕБ та НС і подамо відповідні документи”, — заявив Степанов в ході виїзної наради у Вилково.
Губернатор окремо відмітив небезпеку техногенної катастрофи, оскільки на потенційно небезпечній до затоплення території проходить труба, яка доставляє газ до Болгарії, а також стоять опори ліній електропередач. Всього на проведення робіт необхідно 117 мільйонів гривень.
Вже зараз рівень води в районі міста Вилкове досяг позначки в 157 см, що перевищує перший пороговий рівень (155 см). При такому рівні води відбувається підтоплення низинних частин міста.
Раніше повідомлялося, що співробітники служби надзвичайних ситуацій вже готові до евакуації місцевих жителів, а поліція посилила патрулювання міста.