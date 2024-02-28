Глава НБУ ожидает возобновления международной помощи после соглашения с МВФ
Киев • УНН
Глава НБУ отметил, что соглашение на уровне персонала МВФ открывает путь к получению Украиной очередного транша в размере $880 млн и возобновлению международной помощи.
Национальный банк ожидает возобновления международной помощи. Как сообщает пресс-служба НБУ, об этом сказал глава учреждения Андрей Пышный, передает УНН.
Детали
Он прокомментировал итоги недавней Миссии МВФ, которая завершилась соглашением на уровне персонала.
МВФ демонстрирует впечатляющий уровень вовлеченности в вопрос Украины. Между нашими командами сформировалось очень высокое качество сотрудничества, в основе которого общая цель - победа Украины
По его словам, соглашение открывает Украине путь к очередному траншу от МВФ объемом около 880 млн долл. США. Также он подчеркнул, что Национальный банк ожидает возобновления международной помощи.
НБУ продал максимум валюты с начала февраля19 февраля 2024, 11:06 • 22492 просмотра
Глава НБУ ожидает возобновления международной помощи после соглашения с МВФ
Глава НБУ отметил, что соглашение на уровне персонала МВФ открывает путь к получению Украиной очередного транша в размере $880 млн и возобновлению международной помощи.
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