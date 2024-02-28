Голова НБУ очікує відновлення міжнародної допомоги після угоди з МВФ
Київ • УНН
Голова НБУ зазначив, що угода на рівні персоналу МВФ відкриває шлях до отримання Україною чергового траншу в розмірі $880 млн та відновлення міжнародної допомоги.
Національний банк очікує на відновлення міжнародної допомоги. Як повідомляє пресслужба НБУ, про це сказав голова установи Андрій Пишний, передає УНН.
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Він прокоментував підсумки нещодавньої Місії МВФ, яка завершилася угодою на рівні персоналу.
МВФ демонструє вражаючий рівень залученості до питання України. Між нашими командами сформувалася дуже висока якість співпраці, в основі якої спільна мета – перемога України
За його словами, угода відкриває Україні шлях до чергового траншу від МВФ обсягом близько 880 млн дол. США. Також він підкреслив, що Національний банк очікує на відновлення міжнародної допомоги.
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