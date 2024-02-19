НБУ продав максимум валюти з початку лютого
Київ • УНН
Минулого тижня Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку $322,6 млн, що є найбільшим тижневим обсягом з початку лютого.
Національний банк України за тиждень на міжбанківському валютному ринку продав 322,6 мільйона доларів, що є найбільшим обсягом за тиждень з початку лютого, свідчать дані НБУ, пише УНН.
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Згідно з результатами валютних інтервенцій, Нацбанк із 12 по 16 лютого 2024 року продав на міжбанку 322,6 млн дол., а купив - 0,3 млн дол.
Як свідчать дані НБУ, за минулий тиждень Нацбанк з початку року продав найбільшу суму на міжбанку.
З початку 2024 року НБУ продав на міжбанку 3,178 млрд дол. і купив 17,32 млн дол.
Міжнародні резерви за місяць "схудли" на майже 5%: НБУ каже про продаж валюти і менші обсяги допомоги06.02.24, 17:02 • 24170 переглядiв