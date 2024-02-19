НБУ продал максимум валюты с начала февраля

Национальный банк Украины за неделю на межбанковском валютном рынке продал 322,6 миллиона долларов, что является наибольшим объемом за неделю с начала февраля, свидетельствуют данные НБУ, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам валютных интервенций, Нацбанк с 12 по 16 февраля 2024 года продал на межбанке 322,6 млн долл., а купил - 0,3 млн долл.

Как свидетельствуют данные НБУ, за прошедшую неделю Нацбанк с начала года продал наибольшую сумму на межбанке.

С начала 2024 года НБУ продал на межбанке 3,178 млрд долл. и купил 17,32 млн долл.

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