НБУ продал максимум валюты с начала февраля
На прошлой неделе Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $322,6 млн, что является наибольшим недельным объемом с начала февраля.
Благословил сальдо на фейковый референдум рф: архимандриту упц (мп) из Херсона объявлено о подозрении в госизмене
Архимандриту из Херсона, который благословил фейковый российский референдум, сообщили о подозрении в государственной измене за пособничество государству-агрессору.
россияне используют гражданские аэродромы в сочи для военной авиации - "АТЕШ"
По информации партизан, российские военные начали использовать гражданские аэропорты сочи для размещения там армейской авиации.
Чешские фермеры присоединились к европейским протестам: в Праге затруднено движение
Чешские фермеры протестовали против чешской и европейской аграрной политики, пригнав 500 тракторов в Прагу и нарушив движение транспорта.
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
Бывший заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталья Рудуха была уволена в связи с уголовным расследованием, открытым против нее.
Железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей после попытки заблокировать поезд работает в штатном режиме - УЗ
Польские протестующие ненадолго заблокировали пассажирский поезд, следовавший между Украиной и Польшей, но впоследствии поезд продолжил движение после вмешательства польской полиции.
Доверие к системе обеспечения ВСУ продуктами питания возрастет, если заказы будут выполнять компании, которые известны обществу - ГОТ
В ГОТ считают, что доверие к системе обеспечения ВСУ продуктами питания возрастет, если заказы будут выполнять компании, которые известны обществу.
"И будет весна": Укрпочта выпустит блок марок, посвященный 10 годовщине войны в Украине
Укрпочта выпустит новый блок почтовых марок под названием "И будет весна", посвященный 10-й годовщине войны в Украине и 2-й годовщине полномасштабного вторжения россии.
В двух регионах Украины прогремели взрывы
Во время воздушной тревоги по всей Украине в двух регионах страны прогремели взрывы. Речь идет в частности о полтавской и Кировоградской области.
Украина уже адаптирует инфраструктуру под самолеты F-16 - Игнат
Украина адаптирует свою инфраструктуру для размещения будущих самолетов F-16, модифицируя взлетно-посадочные полосы и аэродромы для поддержки новых самолетов.