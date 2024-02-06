Международные резервы за месяц "похудели" почти на 5%: НБУ говорит о продаже валюты и меньших объемах помощи

Международные резервы составили 38,5 млрд долл. США по итогам января, уменьшившись за месяц на 4,9%, сообщает Национальный банк Украины, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 1 февраля 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 38 525,0 млн долл. США. В январе они снизились на 4,9%", - говорится в сообщении.

Такую динамику в регуляторе объяснили "валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и меньшими по сравнению с предыдущими месяцами объемами поступления международной помощи".

Как сообщается, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 898,9 млн долл. США. В то же время за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 441,6 млн долл. США.

"В январе чистая продажа валюты НБУ составила 2 533,1 млн долл. США, уменьшившись на 29% по сравнению с декабрем", - говорится в сообщении.

НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до 239 млн долл., купил больше всего в этом году