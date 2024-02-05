НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до 239 млн долл., купил больше всего в этом году

Национальный банк Украины за неделю на межбанковском валютном рынке продал 239 миллионов долларов и купил более 15 млн долл., что является наибольшим объемом за неделю с начала этого года, свидетельствуют данные НБУ, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам валютных интервенций, Нацбанк с 29 января по 2 февраля 2024 года продал на межбанке 239 млн долл., а купил - 15,05 млн долл.

Как свидетельствуют данные НБУ, за прошедшую неделю Нацбанк с начала года продал наименьшую сумму на межбанке, тогда как купил - наибольшую.

С начала 2024 года НБУ продал на межбанке 2,654 млрд долл. и купил 16,22 млн долл.

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