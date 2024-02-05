НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до 239 млн долл., купил больше всего в этом году

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  198849 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  309522 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  305785 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  270038 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  267541 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  223984 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  174996 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  170610 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  182019 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до 239 млн долл., купил больше всего в этом году

На прошлой неделе Национальный банк Украины продал $239 млн и купил более $15 млн на валютном рынке, что стало самым большим недельным объемом с начала года.

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НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до 239 млн долл., купил больше всего в этом году

Оккупанты в течение суток атаковали 9 областей Украины из различных видов вооружения - есть погибшие и раненые

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 114 украинских населенных пунктов и 44 объекта инфраструктуры, в результате чего есть погибшие и раненые.

Война •   •  28339 просмотра
Оккупанты в течение суток атаковали 9 областей Украины из различных видов вооружения - есть погибшие и раненые

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней с 14 февраля.

Война •   •  27511 просмотра
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

В Севастополе громко: в оккупационной администрации заявили об учениях чф рф

Во временно оккупированном Севастополе сообщили о громких звуках от учений чф рф.

Война •   •  25010 просмотра
В Севастополе громко: в оккупационной администрации заявили об учениях чф рф

Зеленский предупредил, что российская война может распространиться на Европу: "Никто не будет готов"

Президент Зеленский предупредил в интервью, что россия не планирует прекращать войну, и она может дойти до Европы, отметив, что задержки с поставками оборудования привели к тупику.

Война •   •  26465 просмотра
Зеленский предупредил, что российская война может распространиться на Европу: "Никто не будет готов"

В рф упал вертолет Ми-8: на борту были специалисты мчс

Вертолет Ми-8 со специалистами российского министерства по чрезвычайным ситуациям упал в онежское озеро на севере карелии, и хотя его обломки были найдены, члены экипажа не были найдены.

Новости Мира •   •  20831 просмотра
В рф упал вертолет Ми-8: на борту были специалисты мчс

Пожар в многоэтажке в Виннице унес жизнь человека, эвакуировали 55 жителей

В Виннице, Украина, произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого было эвакуировано 55 человек и один человек погиб.

Криминал и ЧП •   •  19335 просмотра
Пожар в многоэтажке в Виннице унес жизнь человека, эвакуировали 55 жителей

Украина из-за профицита снова передавала излишки электроэнергии Польше - Минэнерго

Из-за избытка электроэнергии в энергосистеме Украины часть ее экспортировалась в Польшу, а также планируется экспорт в Молдову.

Экономика •   •  17873 просмотра
Украина из-за профицита снова передавала излишки электроэнергии Польше - Минэнерго

В Киеве Ford Mustang влетел в машину на встречной: пятеро пострадавших, среди них ребенок

Автомобиль Ford Mustang выехал на полосу встречного движения в Оболонском районе Киева и столкнулся с другим автомобилем, в результате чего пять человек, включая ребенка, были госпитализированы с различными травмами.

Криминал и ЧП •   •  16149 просмотра
В Киеве Ford Mustang влетел в машину на встречной: пятеро пострадавших, среди них ребенок

Война на "земле" зашла в тупик, потому что были задержки в технике - Зеленский

Наземная война в Украине зашла в тупик из-за задержек с поставками оборудования от западных партнеров, заявляет президент Зеленский.

Война •   •  22382 просмотра
Война на "земле" зашла в тупик, потому что были задержки в технике - Зеленский