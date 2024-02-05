НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до 239 млн дол., купив найбільше цього року
Київ • УНН
Минулого тижня Національний банк України продав $239 млн і купив понад $15 млн на валютному ринку, що стало найбільшим тижневим обсягом з початку року.
Національний банк України за тиждень на міжбанківському валютному ринку продав 239 мільйонів доларів і купив понад 15 млн дол., що є найбільшим обсягом за тиждень з початку цього року, свідчать дані НБУ, пише УНН.
Деталі
Згідно з результатами валютних інтервенцій, Нацбанк із 29 січня по 2 лютого 2024 року продав на міжбанку 239 млн дол., а купив - 15,05 млн дол.
Як свідчать дані НБУ, за минулий тиждень Нацбанк з початку року продав найменшу суму на міжбанку, тоді як купив - найбільшу.
З початку 2024 року НБУ продав на міжбанку 2,654 млрд дол. і купив 16,22 млн дол.
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