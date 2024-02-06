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Міжнародні резерви за місяць "схудли" на майже 5%: НБУ каже про продаж валюти і менші обсяги допомоги

Міжнародні резерви за місяць "схудли" на майже 5%: НБУ каже про продаж валюти і менші обсяги допомоги

Київ • УНН

 • 24170 перегляди

Міжнародні резерви України впали до $38,5 млрд у січні через скорочення іноземної допомоги та боргові виплати

Міжнародні резерви становили 38,5 млрд дол. США за підсумками січня, зменшившись за місяць на 4,9%, повідомляє Національний банк України, пише УНН.

Деталі

"Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 525,0 млн дол. США. У січні вони знизилися на 4,9%", - ідеться у повідомленні.

Таку динаміку у регуляторі пояснили "валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги".

Як повідомляється, на валютні рахунки уряду в Національному банку унадійшло 898,9 млн дол. США. Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 441,6 млн дол. США.

"У січні чистий продаж валюти НБУ становив 2 533,1 млн дол. США, зменшившись на 29% порівняно з груднем", - сказано у повідомленні.

НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до 239 млн дол., купив найбільше цього року05.02.24, 10:35 • 25844 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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