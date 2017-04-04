Глава НАТО призвал Европу увеличить расходы на оборону
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Германию и других европейских членов НАТО в своих же собственных интересах повысить расходы на оборону, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
“Речь идет не о том, чтобы угодить США. Речь идет об безопасности Европы”, — заявил Е.Столтенберг.
Он напомнил, что Европа находится гораздо ближе, чем США, к источникам угроз и зон кризиса, “ближе к России, Сирии, Ирака”.
Е.Столтенберг усилил давление на Германию, с тем, чтобы она выделяла на оборону два процента от ВВП. Сейчас расходы Германии в этой области составляют 1,2 процента.
Стоит отметить, что министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль на недавней встрече глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО назвал требования об двухпроцентных отчислениях абсолютно нереалистичными.