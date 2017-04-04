Глава НАТО закликав Європу збільшити витрати на оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Німеччину та інших європейських членів НАТО у своїх же власних інтересах підвищити витрати на оборону, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Мова йде не про те, щоб догодити США. Мова йде про безпеку Європи”, — заявив Є.Столтенберг.
Він нагадав, що Європа знаходиться набагато ближче, ніж США, до джерел загроз і зон кризи, “ближче до Росії, Сирії, Іраку”.
Є.Столтенберг посилив тиск на Німеччину, з тим, щоб вона виділяла на оборону два відсотки від ВВП. Наразі витрати Німеччини в цій галузі становлять 1,2 відсотка.
Варто зазначити, що міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель на нещодавній зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн — членів НАТО назвав вимоги про двохвідсоткові відрахування абсолютно нереалістичними.