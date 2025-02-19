Для выполнения маяков меморандума с МВФ: глава налоговой службы согласовал с командой Фонда план совместной работы
Киев • УНН
Налоговая служба Украины совместно с МВФ работает над реформированием системы налогового администрирования. Основные направления включают управление реформами, комплаенс-рисками, налоговый аудит и IT-модернизацию.
Руководитель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил, что провел встречу с представителями МВФ, где обсудили направления сотрудничества, пишет УНН.
Реформа налогового администрирования продолжается! Вместе с командой Международного валютного фонда работаем над комплексом мероприятий, чтобы сделать систему более эффективной, прозрачной и современной. Встретился с представителями МВФ Энрико Аавом и Сюзан Бетс. Обсудили конкретные меры выполнения полученных ГНС рекомендаций в рамках технической помощи Департамента по бюджетным вопросам МВФ в рамках внедрения Национальной стратегии доходов до 2030
По его словам, основные направления, "над которыми уже работаем":
- Управление реформами - обновляют критерии мониторинга реформ, внедряют эффективное управление изменениями.
- Управление комплаенс-рисками - речь идет о разработке ключевых показателей эффективности для экспериментального проекта, аудит навыков сотрудников и т.д.
- Налоговый аудит - внедряют риск-ориентированные подходы к аудиту, разрабатываются ключевые показатели эффективности аудита.
- Реформы в сфере IT - повышают автоматизацию процессов для снижения административной нагрузки и максимальной прозрачности.
Также согласовали план совместной работы на ближайшее время по усовершенствованию процессов осуществления налогового аудита, в частности в части определения стратегических и операционных целей этой деятельности ГНС, внедрения рискоориентированного подхода к формированию планов проверок. Это позволит Украине достичь выполнения соответствующих маяков меморандума с МВФ и создать систему налогового администрирования, которая будет отвечать лучшим международным стандартам