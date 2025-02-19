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Для выполнения маяков меморандума с МВФ: глава налоговой службы согласовал с командой Фонда план совместной работы

Киев  •  УНН

 • 10902 просмотра

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Налоговая служба Украины совместно с МВФ работает над реформированием системы налогового администрирования. Основные направления включают управление реформами, комплаенс-рисками, налоговый аудит и IT-модернизацию.

Руководитель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил, что провел встречу с представителями МВФ, где обсудили направления сотрудничества, пишет УНН.

Реформа налогового администрирования продолжается! Вместе с командой Международного валютного фонда работаем над комплексом мероприятий, чтобы сделать систему более эффективной, прозрачной и современной. Встретился с представителями МВФ Энрико Аавом и Сюзан Бетс. Обсудили конкретные меры выполнения полученных ГНС рекомендаций в рамках технической помощи Департамента по бюджетным вопросам МВФ в рамках внедрения Национальной стратегии доходов до 2030

- написал Кравченко в Telegram.

По его словам, основные направления, "над которыми уже работаем":

  • Управление реформами - обновляют критерии мониторинга реформ, внедряют эффективное управление изменениями.
    • Управление комплаенс-рисками - речь идет о разработке ключевых показателей эффективности для экспериментального проекта, аудит навыков сотрудников и т.д.
      • Налоговый аудит - внедряют риск-ориентированные подходы к аудиту, разрабатываются ключевые показатели эффективности аудита.
        • Реформы в сфере IT - повышают автоматизацию процессов для снижения административной нагрузки и максимальной прозрачности.

          Также согласовали план совместной работы на ближайшее время по усовершенствованию процессов осуществления налогового аудита, в частности в части определения стратегических и операционных целей этой деятельности ГНС, внедрения рискоориентированного подхода к формированию планов проверок. Это позволит Украине достичь выполнения соответствующих маяков меморандума с МВФ и создать систему налогового администрирования, которая будет отвечать лучшим международным стандартам

          - отметил Кравченко.
          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

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