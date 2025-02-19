Для виконання маяків меморандуму з МВФ: голова податкової служби узгодив з командою Фонду план спільної роботи

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Київ • УНН

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Податкова служба України спільно з МВФ працює над реформуванням системи податкового адміністрування. Основні напрямки включають управління реформами, комплаєнс-ризиками, податковий аудит та IT-модернізацію.

Керівник Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомив, що провів зустріч з представниками МВФ, де обговорили напрямки співпраці, пише УНН.

Реформа податкового адміністрування триває! Разом із командою Міжнародного валютного фонду працюємо над комплексом заходів, щоб зробити систему більш ефективною, прозорою та сучасною. Зустрівся з представниками МВФ Енріко Аавом та Сюзан Бетс. Обговорили конкретні заходи виконання отриманих ДПС рекомендацій у межах технічної допомоги Департаменту з бюджетних питань МВФ у рамках впровадження Національної стратегії доходів до 2030

- написав Кравченко у Telegram.

З його слів, основні напрями, "над якими вже працюємо":

  • Управління реформами – оновлюють критерії моніторингу реформ, впроваджують ефективне управління змінами.
    • Управління комплаєнс-ризиками – ідеться про розробку ключових показників ефективності для експериментального проєкту, аудит навичок співробітників тощо.
      • Податковий аудит – впроваджують ризик-орієнтовані підходи до аудиту, розробляються ключові показники ефективності аудиту.
        • Реформи у сфері IT – підвищують автоматизацію процесів для зниження адміністративного навантаження та максимальної прозорості.

          Також узгодили план спільної роботи на найближчій час щодо удосконалення процесів здійснення податкового аудиту, зокрема в частині визначення стратегічних та операційних цілей цієї діяльності ДПС, впровадження ризикорієнтованого підходу до формування планів перевірок. Це дозволить Україні досягти виконання відповідних маяків меморандуму з МВФ і створити систему податкового адміністрування, що відповідатиме кращим міжнародним стандартам

          - зазначив Кравченко.
          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

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