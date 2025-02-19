Для виконання маяків меморандуму з МВФ: голова податкової служби узгодив з командою Фонду план спільної роботи

Керівник Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомив, що провів зустріч з представниками МВФ, де обговорили напрямки співпраці, пише УНН.

Реформа податкового адміністрування триває! Разом із командою Міжнародного валютного фонду працюємо над комплексом заходів, щоб зробити систему більш ефективною, прозорою та сучасною. Зустрівся з представниками МВФ Енріко Аавом та Сюзан Бетс. Обговорили конкретні заходи виконання отриманих ДПС рекомендацій у межах технічної допомоги Департаменту з бюджетних питань МВФ у рамках впровадження Національної стратегії доходів до 2030 - написав Кравченко у Telegram.

З його слів, основні напрями, "над якими вже працюємо":

Управління реформами – оновлюють критерії моніторингу реформ, впроваджують ефективне управління змінами.

Управління комплаєнс-ризиками – ідеться про розробку ключових показників ефективності для експериментального проєкту, аудит навичок співробітників тощо.

Податковий аудит – впроваджують ризик-орієнтовані підходи до аудиту, розробляються ключові показники ефективності аудиту.

Реформи у сфері IT – підвищують автоматизацію процесів для зниження адміністративного навантаження та максимальної прозорості.