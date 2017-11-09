Глава МИД Венесуэлы обвинил США в систематической агрессии

"Действия США доказывают систематическую кампанию по агрессии правительства США против Венесуэлы. Они хотят спровоцировать новую волну насилия в нашей стране", - написал он.

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По его словам, подобные мероприятия раскрывают империалистические стремления Дональда Трампа.

Напомним, Министерство финансов США расширило санкционный список Венесуэлы на десять человек . В список занесены ректор Национального избирательного совета, второй вице-президент Учредительного собрания, министр канцелярии Президента, министр культуры, посол Венесуэлы в Италии и еще несколько чиновников.

2. Estas acciones forman parte de la sistemática campaña de agresión del gobierno de EEUU contra Venezuela. Pretenden volver a generar desestabilización y violencia en nuestro país. El pueblo venezolano dará una nueva lección de democracia y paz el próximo 10 de diciembre & mdash; Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 9 ноября 2017

