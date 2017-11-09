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Глава МЗС Венесуели звинуватив США в систематичній агресії

Глава МЗС Венесуели звинуватив США в систематичній агресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Глава МЗС Венесуели Хорхе Арреас звинуватив США в постійній агресії на адресу країни у відповідь на введення нових санкцій. Про це політик повідомив у своєму Тwitter, передає УНН.

"Дії США доводять систематичну кампанію зі агресії уряду США проти Венесуели. Вони хочуть спровокувати нову хвилю насильства в нашій країні", - написав він.

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За його словами, подібні заходи розкривають імперіалістичні прагнення Дональда Трампа.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США розширило санкційний список Венесуели на десять осіб. До списку занесені ректор національної виборчої ради, другий віце президент Установчих зборів, міністр канцелярії Президента, міністр культури, посол Венесуели в Італії та ще кілька чиновників.

2. Estas acciones forman parte de la sistemática campaña de agresión del gobierno de EEUU contra Venezuela. Pretenden volver a generar desestabilización y violencia en nuestro país. El pueblo venezolano dará una nueva lección de democracia y paz el próximo 10 de diciembre

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 9 листопада 2017 р.


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