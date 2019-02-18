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Глава МИД Венесуэлы: депутатов Европарламента предупредили о запрете въезда в республику

Глава МИД Венесуэлы: депутатов Европарламента предупредили о запрете въезда в республику

Киев  •  УНН

 • 18721 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что депутаты Европарламента, которые хотели посетить Боливарианскую Республику, были предупреждены заранее о невозможности въезда в страну. Об этом он в воскресенье написал в своем Twitter, передает УНН.

"По официальным дипломатическим каналам власти Венесуэлы несколько дней назад сообщиле группе депутатов Европарламента, которые намеревались посетить страну в заговорщических целях, что они не будут допущены. Также им было настоятельно рекомендовано отказаться от этого, чтобы избежать дальнейших провокаций", - написал министр.

Арреаса также добавил, что правительство Венесуэлы "не позволит европейским крайне правым силам нарушать мир и стабильность в стране другими грубыми интервенционистским действиями".

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Как сообщал УНН, ранее представитель испанской Народной партии (НП) Эстебан Гонсалес Понс заявил, что его и других членов делегации Европарламента высылают из Венесуэлы по приказу президента Николаса Мадуро. Делегация Европарламента, состоящий из шести человек, должна была провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, а также с послами европейских стран.

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