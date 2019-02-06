МЗС Венесуели заявило, що Трамп повернув расизм в США через бажання побудувати стіну

“Дональд Трамп захищає ідею спорудження стіни на південному кордоні і криміналізує імміграцію. Сегрегація і расизм повернулися в США за допомогою цієї чудової еліти, яка прибула в Білий дім”, — написав Арреаса в своєму Twitter.

Глава венесуельського зовнішньополітичного відомства також засудив Трампа за використання слова “нелегал”.

“Дональд Трамп ніяк не може подолати своє імперське зарозумілість і досі використовує термін „нелегал“. З Венесуели і всієї Латинської Америки ми відповідаємо: ніхто не протизаконний. Ніхто не є чужинцем”, — написав Арреаса.

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Нагадаємо, раніше Трамп, виступаючи перед Сенатом і Палатою представників Конгресу США з щорічним посланням “Про становище держави”, заявив, що має намір домогтися будівництва стіни на кордоні з Мексикою, щоб припинити нелегальну міграцію з країн Латинської Америки. Це було одним з головних його передвиборних обіцянок, однак Конгрес досі не схвалила виділення необхідних для цього коштів.

Ante los ataques inmorales de @realDonaldTrump, nuestro apoyo y respeto al pueblo y Gobierno de la República Islámica de Irán. No hay sanciones o bloqueo que puedan con la voluntad de los pueblos libres y soberanos #TrumpLies #TrumpHandsOffVenezuela