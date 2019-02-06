МИД Венесуэлы заявило, что Трамп вернул расизм в США из-за желания построить стену

“Дональд Трамп защищает идею постройки стены на южной границе и криминализирует иммиграцию. Сегрегация и расизм вернулись в США с помощью этой превосходной элиты, прибывшей в Белый дом”, — написал Арреаса в своем Twitter.

Глава венесуэльского внешнеполитического ведомства также осудил Трампа за использование слова “нелегал”.

“Дональд Трамп никак не может преодолеть свое имперское высокомерие и до сих пор использует термин „нелегал“. Из Венесуэлы и всей Латинской Америки мы отвечаем: никто не противозаконен. Никто не является чужаком”, — написал Арреаса.

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Напомним, ранее Трамп, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США по ежегодным посланием “О положении государства”, заявил, что намерен добиться строительства стены на границе с Мексикой, чтобы прекратить нелегальную миграцию из стран Латинской Америки. Это было одним из главных его предвыборных обещаний, однако Конгресс до сих пор не одобрил выделение необходимых для этого средств.

Ante los ataques inmorales de @realDonaldTrump , nuestro apoyo y respeto al pueblo y Gobierno de la República Islámica de Irán . No hay sanciones o bloqueo que puedan con la voluntad de los pueblos libres y soberanos #TrumpLies #TrumpHandsOffVenezuela